Comment la Stib contrôle-t-elle les payements sans contact ?

Depuis quelques années les bus, tram et station de métro bruxellois sont équipés pour permettre aux voyageurs de payer leurs tickets de transport par carte bancaire, téléphone ou montre connectée, via une borne sans contact.

Oui mais voilà, une rumeur circule et, d’après elle, les contrôleurs de la Stib ne seraient pas en mesure de vérifier que la transaction bancaire à bien eu lieu.

En cas de contrôle, il suffirait donc de présenter sa carte de banque et de feindre un bug du système pour éviter l’amende.

Mathieu (prénom d’emprunt) resquille fréquemment. Il a entendu parler de la rumeur et, confronté à un contrôle, il a décidé de la mettre à l’épreuve : "Le contrôleur à vu sur sa machine qu’il y avait une erreur ; mais il ne savait pas dire si oui ou non j’avais payé ou pas. J’imagine que s’il avait su le prouver, j’aurai reçu une amende".

Est-ce à dire que la rumeur est fondée ? Que les contrôleurs ne sont vraiment pas en mesure de vérifier les transactions sans contact ?

A entendre la Stib, Mathieu a surtout eu la chance de tomber sur un contrôleur conciliant… Cindy Arents, porte-parole de la société de transports, confirme qu’ils sont parfaitement équipés pour vérifier si le payement a bien eu lieu : "Les contrôleurs ont deux types de machine : la machine qui permet de contrôler les cartes Mobib ou les tickets classiques et une machine qui permet de contrôler les cartes de banque. En cas de contestation c’est comme pour une carte Mobib, le contrôleur va vous adresser un PV, mais vous pourrez contester le PV et contacter les services en interne qui eux pourront vérifier si, effectivement, il y a eu transaction ou pas".

Mais que se passe-t-il si le fraudeur déclare que la borne sans contact n’a pas fonctionné correctement pour éviter l’amende ?

"Un bug, ça peut toujours arriver. Après, il ne faut pas que ça arrive trop souvent… Le contrôleur peut se montrer compréhensif mais si ça arrive souvent, il va se poser des questions. Et, surtout, un problème technique ou un problème de flux, cinq minutes avant, cinq minutes après, on pourra contrôler la carte. Ça n’est pas du tout un système qui permet de frauder, ça n’est pas non plus un système qui bug, après ils peuvent toujours essayer, s’ils ont 107 euros à perdre c’est leur choix" explique encore la porte-parole.

À ce prix-là, évidemment, mieux vaut éviter de se fier à bruits qui courent…