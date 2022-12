Comment la société liégeoise "Jouets Broze" déjoue les pièges des crises à répétition

Le mois de décembre est une période faste pour les magasins de jouets. Mais depuis quelques années, c’est un secteur qui subit crise sur crise. Avec la pandémie, les confinements ont été décrétés à chaque fois à quelques semaines de Pâques, de Saint-Nicolas ou de Noël. Avec forcément, des chutes vertigineuses des chiffres de ventes. A peine le temps d’entrevoir un redressement, voilà que le pétrole, le gaz et l’électricité renchérissent, que l’inflation galope et que le pouvoir d’achat se réduit. Cédric Haleng, porte-parole de "Jouets Broze" garde pourtant le sourire. Cette chaîne familiale basée en région liégeoise est, avec ses vingt-cinq implantations, le numéro un pour le marché de la Belgique francophone. Dans cet épisode de "Liège en Prime", il s’explique : "le panier moyen par client diminue, c’est vrai, mais la fréquentation de nos magasins est en hausse ; c’est le service qui nous permet de résister à la concurrence des bourses de seconde main et des sites de ventes en ligne."

A l’en croire, c’est comme si une forme de magie traverse encore et toujours les divers rayons. Au fil de l’entretien, il détaille la stratégie de l’entreprise pour s’adapter aux évolutions sociétales : les changements climatiques remettent en cause les importations de produits asiatiques ("mais nous offrons finalement peu de chinoiseries, par rapport au textile, par exemple") ; les questions de genre font débat ("nous avons été les premiers à supprimer la signalétique filles-garçons, mais nous n’allons pas éradiquer la couleur rose des pages des poupées de notre catalogue"). Pas de quoi, apparemment, assombrir les perspectives de croissance du groupe…