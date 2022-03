Comment la série "Bridgerton" influence la mode et la beauté.

A quelques jours du lancement de la seconde saison, programmée le 25 mars, Pinterest* s'est intéressé à l'impact de la série à succès sur les tendances mode et beauté et à l'engouement du public pour des tenues et coiffures tout droit venues du XIXe siècle. Une chose est sûre, le style vestimentaire de la haute société londonienne fait fureur sur les réseaux sociaux, avec un accent porté sur des pièces et coiffures totalement inattendues.