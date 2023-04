Comment la série américaine "Succession" bouleverse les codes de la mode

Le succès de ce luxe discret et tranquille est tel que désormais les téléspectateurs s’amusent à décrypter les tenues des personnages à l’issue de chaque épisode.

Le premier épisode de la quatrième saison a tout particulièrement mis en opposition riches héritiers et nouveaux riches via un simple – et pourtant coûteux – accessoire : un sac à main. Le personnage de Bridget, date de l’un des membres de la famille Roy, débarque dans une soirée mondaine avec un sac Burberry orné de l’iconique tartan signature. Une faute de goût aux yeux des nantis, qui voient en cette pièce ostentatoire la volonté d’étaler sa fortune. Chose qui ne se fait pas – pas de cette façon – au royaume des 'vrais' riches, ceux qui n’ont pas eu besoin d’emprunter l’ascenseur social pour accéder à l’étage des mondanités.

Sur Instagram, un compte a même été créé en l’honneur des tenues de la série, Succession Fashion, avec à la clé toutes les infos sur les vêtements et leur provenance. De quoi mettre en lumière certaines maisons de luxe, et en faire émerger d’autres – au moins aux yeux du grand public.

Car de nombreuses marques profitent pleinement du succès de la série. Moins populaires que des Gucci, Fendi, et autre Balenciaga, ces maisons plus discrètes font désormais sensation auprès du commun des mortels. The Row, label fondé par les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, et Loro Piana, comptent parmi les marques mises en avant dans la série, symbolisant ce 'quiet luxury', mais on peut aussi évoquer Tom Ford, Theory, Hugo Boss, Max Mara, Jason Wu, Ralph Lauren, ou encore Barbour.