Comment la saxophoniste Merryl Goldberg a-t-elle floué le KGB avec ses partitions cryptées ?

Merryl Goldberg et ses musiciens du quatuor Boston Klezmer Conservatory Band sont tous Américains. De plus, Merryl est juive. Ils paraissent suspects sans aucun doute pour le KGB alors que les relations entre les États-Unis et l’URSS sont encore très tendues.

Ils viennent jouer de la musique klezmer, une musique juive d’Europe de l’Est. Les concerts sont prévus à Moscou et dans d’autres régions de cet immense pays. Ils rencontrent clandestinement des musiciens dissidents, interdits de quitter le territoire soviétique. L’idée est de les aider à trouver des portes de sortie possibles et de fournir et recueillir des informations.