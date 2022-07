Comment la saga Elon Musk - Twitter pourrait-elle se terminer ?

La possibilité que Musk gagne le procès n’est pas à exclure non plus. Le milliardaire pourrait prouver que Twitter lui a fourni de fausses informations et que les vrais détails ont un effet défavorable important sur l’entreprise. De cette façon, il pourrait partir sans payer d’indemnités de rupture. Pourtant, ce n’est pas un scénario qui devrait convaincre le tribunal selon Anat Alon-Beck.