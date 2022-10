Comment la RTBF fait-elle découvrir ses contenus et ses valeurs à travers ses algorithmes ?

Une donnée est une information générée dans un contexte spécifique. Au fond, c’est une trace : lors d’une balade en forêt, un groupe de marcheurs laissera plusieurs empreintes (ou traces) sur le sol, qu’il sera possible d’identifier et de pouvoir retracer. Le travail d’un détective lors d’une enquête consiste, de manière très résumée, à identifier et recenser l’ensemble des traces (des données) qui sont disponibles dans divers lieux donnés pour parvenir à résoudre une enquête.

Le développement des technologies d’information et de communication a démultiplié le nombre de données qui sont générées chaque jour par les individus : en effet, puisqu’il est nécessaire de se connecter à travers un support (ordinateur, GSM, etc.) à un site internet ou une application, l’ensemble des actions produites par un individu peuvent être tracées par certains outils – dans un cadre législatif qui place le respect de l’individu et son intérêt légitime en premier lieu.