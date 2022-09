Comment la recette d’un poulet à la cafetière est devenue virale.

Sur la photo postée via Twitter, on devine la cafetière dans laquelle ont été déposés des filets de poulet sur lesquels un assaisonnement a été saupoudré. A en croire le commentaire de l’auteur, la viande est préparée à base d’ail et de beurre. La recette est signée d’un businessman américain, qui a cru bon de présenter son idée pour le moins saugrenue sur différents réseaux sociaux.

Sur Twitter, cette "technique" de cuisson a reçu plus de 82.000 likes et plus de 5.000 partages. Ce "poulet à la cafetière" a d’abord pris vie sur LinkedIn avant d’être relayé ensuite sur Reddit, où le tour de main a été plébiscité par plus de 6.300 votes.