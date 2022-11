Comment la presse parle-t-elle de la science ? Une étude sur 3 quotidiens francophones

Tenant compte de ces critères (présence des termes "science" ou "scienti", la science est présente dans près de 10% des articles produits par les 3 quotidiens sur la période 2001-2022. Cependant, même si elle est présente dans des rubriques spécifiquement dédiées à la thématique, la science est présente de façon transversale et dispersée, c’est-à-dire dans de nombreux autres espaces des journaux. La mobilisation se fait plutôt au service d’autres thématiques comme la politique, l’économie, le législatif, l’institutionnel, et ce n’est pas nécessairement un thème central dans les articles étudiés. "Bien sûr, les articles de notre corpus se retrouvent beaucoup dans les rubriques "science", mais on le voit, et singulièrement, au moment de l’épidémie de Covid-19, le Covid ayant été une sorte de fait social total, la science a été un peu mise au service de différents angles et on la retrouve dans des classes auxquelles on n’aurait pas nécessairement pu s’attendre", explique Antonin Descampe, chercheur à l’Observatoire de recherche sur les médias et le journalisme de l’UCLouvain.

Les thématiques liées aux sciences exactes sont majoritaires, par rapport aux sciences humaines et sociales, que l’on retrouve plus dans des perspectives magazines et socioculturelles, d’après les chercheurs.