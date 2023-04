Comment la poule pond-elle ses œufs ?

Pâques, c’est aussi la période des œufs. Ceux dont nous parle notre vétérinaire Bénédicte Flament ne sont pas en chocolat, mais sont constitués majoritairement de minéraux. Pour le 6/8, elle nous fait visiter leur usine de fabrication, c’est-à-dire la poule.

Quand elle atteint sa maturité sexuelle, la poule a tout une réserve d’ovules, qu’on appelle aussi des ovocytes. Chaque jour, elle libère un ovocyte de sa réserve. Cet ovocyte va maturer et constituer le jaune de l’œuf. Il tombe ensuite dans un petit conduit qu’on appelle oviducte, qui mesure 65 centimètres et le conduit jusqu’à l’orifice par où la poule va le pondre.

C’est lors de son trajet dans l’oviducte que notre jaune d’œuf va sagement s’entourer de la matrice du blanc de l’œuf (composé de protéines, d’albumines etc.) puis de sa coquille.

De quoi se compose la coquille ?

À 95%, la coquille est faite de minéraux, dont le calcium. La poule puise dans ses réserves de calcium qu’elle prélève dans ses intestins et ses os. La fabrication de la coquille prend trois heures environ.

Combien de temps pour expulser l’œuf ?

Il faut entre 24 et 27 heures à une poule pour produire un œuf. Elle l’expulse environ six heures après l’apparition du soleil, et quinze minutes plus tard, elle se remet à la tâche sans attendre et recommence machinalement son nouveau cycle.

Comment savoir si l’œuf contient un poussin ou non ?

Trouver un embryon dans son omelette n'a rien d'appétissant. Le moyen de s'épargner une telle déconvenue est un peu technique : on prend soit un briquet, soit une bougie. On place l’œuf devant la flamme, et on essaie de regarder à travers. Si on aperçoit des petits pigments noirs, c'est qu'il y a un embryon.