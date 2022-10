Comment la petite brique Lego est-elle devenue si pop culture ?

Depuis son apparition en 1932, la petite brique dentée a fait une invasion fracassante dans plusieurs champs de la pop culture. Littérature, cinéma, expositions, musique sont autant de domaines dans lesquels s’est immiscée la brique inventée par le Danois Ole Kirk Christiansen. Petit florilège des meilleures incursions de la célèbre brique et des Minifig qu’on lui accole.

Dès ce 14 octobre, les fans de Lego auront la chance de pouvoir visiter l’exposition The Art of The Brick : A life in Lego, qui s’installe pour quelques mois sur la Grand-Place de Bruxelles. Une exposition qui bouge depuis un paquet d’années aux 4 coins de la planète puisque Bruxelles avait déjà eu l’occasion de l’accueillir en 2013 et en 2015. Si The Art of the Brick est une exposition très reconnue, elle n’est pas singulière : la brique Lego compte aujourd’hui un nombre important de musées qui lui rendent hommage. En Belgique toujours, l’ouverture du Lego Discovery Center au Docks (Bruxelles) a beaucoup fait parler de lui.

Que les expositions fleurissent n’a rien d’étonnant. La marque Lego s’est en effet imposée comme l’un des jouets de référence de nombreux foyers à travers le monde. Dans les années 2000, la marque a d’ailleurs acquis, pour un temps, le titre de “marque la plus puissante du monde” par Brand Finance, un célèbre bureau d’études de marché londonien. Tout cela grâce à une gamme sans cesse renouvelée et un marketing efficace, en misant, de son plein gré ou non, sur les meilleures références de la pop culture.