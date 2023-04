Comment la musique est-elle venue au monde ?

Mais comment la musique est-elle née ? Ces hommes et femmes étaient bien inspirés, ils s’inspiraient des sons qu’ils entendaient dans la nature. Les bruits produits par les quatre éléments : l’eau (pluie, vagues…), la terre (tremblements, éboulis…), l’air (vent, tonnerre, tempête, …), le feu (craquements quand ça brûle…). Ils étaient certainement inspirés par les cris des animaux ou encore le chant des oiseaux…

L’homme a cherché à imiter cette palette de sons avec ce qu’il trouvait dans la nature. Il fabriquait des percussions avec des peaux d’animaux, des arcs musicaux ou encore des os creux dans lesquels ils pouvaient souffler.

En 2008, on a découvert les fragments d’une flûte à vieille de 35.000 ans dans la grotte de Hohle Fels en Allemagne. C’est d’ailleurs à ce jour le plus vieil instrument de musique du monde.

C’est donc en "organisant" les sons de la nature que les hommes ont commencé à créer de la musique.

La musique servait à communiquer mais elle était aussi sacrée. Incantatoire ! Elle servait aux hommes à communiquer entre eux, mais aussi à communiquer avec les esprits et les dieux. Par ailleurs, l’origine du mot "musique", que ce soit en latin ou en grec, signifie "ce qui concerne les muses".

La musique est un des arts les plus anciens, et peut-être l’un des plus abstrait, et qui a le plus d’effets concrets, simplement parce que son moyen d’expression, le son, a été donné à tous les humains. Et tout sentiment vif, toute émotion cherchent à se manifester par des sons. Avec des sons, il met les hommes en transe, les fait danser, pleurer, ou marcher au pas.

Et cette musique, elle a de multiples fonctions : Accompagner, structurer et orienter dans le temps, évoquer, provoquer… Elle favorise les relations au-delà des mots. Elle est source d’expériences sensorielles, corporelles, sociales. Elle marque les étapes de la vie émotionnelle, contribue à définir nos identités propres. Elle rassemble, apaise ou donne de la force et de l’énergie. Elle est synonyme de partage. Toujours.