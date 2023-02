Comment la mode s’est imposée en NBA ?

Je pense que c’était indirectement racial

En réaction, les joueurs détournent les règles établies par le grand patron. Mettre un costume, d’accord, mais large alors ! Certains joueurs vont même plus loin et dénoncent cette convention, comme Jason Richardson dans le média "Ball Is Life" : " Ils enlèvent notre liberté d’expression. Pour certains joueurs, les chaînes ont des significations religieuses, personnelles, et d’autres aiment juste porter ça pour leur plaisir. Je pense que [le règlement] était indirectement racial."

À chaque débordement, la NBA prévoit des amendes : 10.000 dollars si un joueur porte un short baggy par exemple. Ces amendes sont déjà en place bien avant le dress code. Plus de vingt joueurs en ont fait les frais entre 2000 et 2004, notamment un certain Kobe Bryant. Ces restrictions visent à garder l’image de la Grande Ligue la plus lisse possible, pour ne pas effrayer les marques et continuer sa mondialisation.