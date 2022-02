Comment la guerre en Irak a contribué à discréditer les Etats-Unis dans les mises en garde sur le conflit ukrainien

"Mais en fait, continue Jean-Paul Marthoz, je pense que les Etats-Unis se rendaient bien compte dans les conversations secrètes qu’ils réussissaient à recueillir via leurs agences de renseignement que cela correspondait à une stratégie et qu’elle risquait à tout moment d’être appliquée. Et finalement c’est ce qu’il s’est passé."

Les Etats-Unis continuent à payer le prix de leur désinformation

La communauté internationale n’aurait donc pas assez pris en compte les mises en garde des Etats-Unis. Et pour le spécialiste, l’une des explications est à aller chercher dans l’Histoire et dans cet épisode de l’invasion de l’Irak. "Je pense qu’on ne les a pas crus car les Etats-Unis continuent à payer le prix de leur désinformation lors des mois et des semaines qui ont précédé l’invasion en Irak. C’était une erreur fondamentale de communication à l’époque qui continue à peser sur la crédibilité des États-Unis aujourd’hui."