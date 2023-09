Comment la fréquence élevée des orages pourrait-elle influencer le réchauffement climatique ?

Deuxième élément à comprendre : les cirrus. Il s’agit de nuages présents dans la partie haute de ce que l’on appelle la troposphère (on vous emmène par ici pour tout comprendre sur le sujet), à ne pas confondre avec les traînées d’avions qui sont à la même altitude. Ils sont formés de cristaux de glace et, dans leur forme la plus connue, ressemblent à des "cheveux d’ange" (cirrus uncinus). Issus d’un cumulonimbus, ils sont plus continus et on parlera plus volontiers de cirrostratus donnant au ciel un aspect laiteux. Jolis et inoffensifs en apparence, ils n’amènent aucune précipitation, décorent gentiment le ciel mais ont un gros inconvénient pour la Terre : ils ont un effet non négligeable sur son bilan radiatif.

En journée, ils jouent le rôle de "parasol" en empêchant la lumière du soleil de venir réchauffer la Terre (et l’atmosphère) en limitant le réchauffement. La nuit, c’est une autre histoire : ils renforcent l’effet de serre car n’oublions pas que la vapeur d'eau est le principal gaz à effet de serre !

Pour résumer l’idée : leur présence a un effet de "couvercle" pour la chaleur. Au lieu d’être évacuée (sous forme infrarouge) et renvoyée vers l’espace, celle-ci reste en partie bloquée entre la surface du sol et cette couche nuageuse, participant à l’augmentation de la température globale, l’effet de serre etc. D’où l’enjeu pour les scientifiques de bien comprendre leur formation et leurs impacts sachant que l’impact total des cirrus (comme celui des traînées d’avions) sur le bilan énergétique est un effet réchauffant. S’il s’agissait d’un nuage bas, comme les cumulus par exemple, ce serait l’effet "parasol" qui l’emporterait et il s’agirait alors d’un nuage refroidissant.