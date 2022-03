Comment la Flandre se mobilise pour aider la population ukrainienne

Parallèlement, sur les réseaux sociaux, les groupes de soutien se multiplient. L’un d’entre eux a toutefois été victime de dérives malsaines et malintentionnées. Les administrateurs de la page Facebook "Steun Oekraïne" (Soutenez l’Ukraine) ont en effet reçu des messages d’hommes proposant d’héberger une femme ukrainienne, en demandant plus précisément qu’elle soit "gentille, belle, intelligente et bien soignée", ou encore "jeune et sans enfants".

Ce genre de propositions a suscité l’inquiétude des associations et des autorités qui réfléchissent à des mesures pour éviter que des femmes et des enfants venus d’Ukraine ne soient exploités. On notera, pour rester positif, que la page "Steun Oekraïne" a heureusement réussi à trouver plus de 200 familles honnêtes qui se disent prêtes à offrir un toit aux victimes.

D’autres initiatives

Lorsque ce n’est pas un toit qu’ils proposent, les citoyens et les institutions officielles trouvent d’autres moyens pour venir en aide aux Ukrainiens.

Le SMAK, le musée gantois d’Art contemporain a décidé d’annuler l’une de ses expositions pour pouvoir accueillir à la place du matériel humanitaire offert par les habitants.

A défaut de pouvoir proposer de l’équipement ou un abri en Belgique, de nombreux citoyens ont par ailleurs choisi de réserver une chambre ou un logement pour un séjour à Kiev, Odessa ou encore Marioupol. L’idée n’est évidemment pas de s’y rendre, mais bien de soutenir financièrement les établissements sur place, et d’offrir dans la foulée un endroit où dormir aux personnes qui en ont besoin.

Quid des sanctions ?

Les sanctions contre la Russie sont généralement adoptées par le fédéral. Mais le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts, a annoncé hier que les étudiants russes n’étaient plus les bienvenus en Flandre. Ceux qui y suivent déjà des cours pourront rester, mais les bourses d’étude seront dorénavant systématiquement refusées.

Sa décision est loin de faire l’unanimité et a depuis soulevé de nombreuses critiques. En attendant, les jeunes Russes qui souhaitent utiliser cette voie pour fuir le régime de Vladimir Poutine sont prévenus.