Comment la Finlande pense à l'alimentation de demain pour réduire l'empreinte carbone de nos repas.

L'état scandinave met clairement sa communauté de scientifiques au service d'une communication dédiée à vanter les bienfaits des "novel foods", ces nouveaux aliments à l'empreinte carbone ultra-réduite. En mai dernier, les chercheurs de l'université de Helsinki ont démontré dans une étude que les alternatives végétales remplaçant les protéines animales pouvaient réduire de 80% l'impact environnemental du régime omnivore des Européens. On parle d'insectes mais aussi de viande cultivée en laboratoire.

Les aliments produits sous microscope ? La Finlande n'a absolument rien contre. Les recherches autour du café de labo en sont un parfait exemple.

Même les mastodontes de l'industrie agroalimentaire finlandaise y croient.

Récemment, le groupe Fazer, spécialiste de confiseries et qui produit plus de 13 millions de tablettes de son produit iconique (une tablette au chocolat au lait enveloppée dans un joli papier bleu nuit) a annoncé se lancer dans l'étude d'un cacao plus responsable, cultivé en laboratoire. Fazer s'est imposé comme objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre générées par ses activités à l'horizon 2030. Et à qui l'industriel a-t-il fait appel pour mettre en oeuvre son projet durable ? Le centre national de la recherche technique finlandaise. Evidemment.