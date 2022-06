Comment la famille a-t-elle évolué depuis le Moyen Âge ?

Avec le développement de l’école, l’allègement des tâches ménagères, l’organisation de la famille change, le travail et la maison ne se confondent plus de la même manière, et l’autorité familiale va s’exercer un peu dans le vide.

Les unions deviennent plus longues, parce que les gens vivent de plus en plus longtemps, mais surtout parce que le mariage de raison devient mariage d’amour. La bascule se fait dans les années 30, où l’on observe qu’une plus grande proportion d’étudiants sont mariés, ce n’est donc pas leur situation sociale qui a permis ce mariage. On voit aussi que peu à peu, ce qui légitime la relation sexuelle, c’est davantage l’amour que le mariage. Les guerres jouent un rôle non négligeable dans cette envie de faire passer le mariage d’amour avant tout.

La contraception féminine par voie orale est autorisée aux Etats-Unis dès 1960. Dans la formation des familles, elle induit des changements importants. On oublie la crainte de faire 'l’enfant de trop'. Par ailleurs, les couples n’ont plus peur de vivre ensemble avant le mariage. Et puisqu’il devient une simple formalité, on voit arriver un mouvement de non-mariage qu’on appelle aussi la cohabitation juvénile.

On constate au fil du 20e siècle une explosion des familles monoparentales, ainsi que des familles recomposées et homoparentales.