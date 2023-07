Comment la Corée du Nord finance-t-elle son programme nucléaire ?

Après une première vague de sanctions en 2005, les essais de la bombe à hydrogène réalisés en Corée du Nord en 2016 ont donné lieu à un nouveau Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre 2017 et 2018, celles-ci se sont à nouveau efforcées de limiter les revenus générés par l’état nord-coréen en interdisant l’exportation de textile, de charbon, d’acier et de produits de la pêche. Les livraisons de pétroles et de produits raffinés étaient, quant à elles, réduites au strict minimum.

Mais alors que ces mesures devaient créer un déficit de 3 milliards dans les caisses de l’État, la Corée du Nord est parvenue à maintenir ses finances à flot en faisant commerce avec la Chine.

Malgré l’embargo qui pèse sur elle depuis 2005, la Corée du Nord continue par ailleurs de s’enrichir via la fabrication et l’exportation d’armes vers l’étranger. Au total, l’ONU estime que ce trafic rapporterait à la dictature minimum 100 millions de dollars par an. Et parmi ses principaux clients, on compte la Syrie et la Birmanie, qui se seraient ainsi procurés le matériel nécessaire à la construction de leurs propres armes chimiques.