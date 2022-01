Comment la Chine a modifié la fin de Fight Club avant de le diffuser

On ne sait pas exactement qui est à l’origine de cette modification, mais elle dénature le message du film et forcément ça ne passe pas auprès des fans : "Ils ne se contentent plus de censurer des scènes, ils changent carrément le scénario" commentait un internaute sur le réseau social Weibo.

La main mise de la chine sur les œuvres audiovisuelles étrangères est très forte, au point que chaque année le régime communiste n’autorise la diffusion que d’une poignée d’œuvres qui passent toutes par un comité de censure, qui n’hésite pas à supprimer les scènes considérées comme dérangeantes. Récemment c’était les allusions à la sexualité de Freddy Mercury dans Bohemian Rhapsody qui avaient fait l’objet de quelques coupures.