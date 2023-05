Comment la Californie essaie de résoudre le problème du plastique à usage unique.

Alors que l'Etat de la côte ouest américaine a activé un plan de 53,9 milliards de dollars pour accélérer la transition écologique, la Californie a pris la problématique de la pollution par le plastique à usage unique très au sérieux. Même le géant Google s'investit dans ce combat.

170.000 milliards. Tel est le nombre de morceaux de plastique relevés à la surface des océans par une étude parue dans la revue américaine Plos One en mars dernier. Le résultat est très proche de la réalité puisque la méthodologie concerne plus de 11.000 stations du monde qui ont prélevé du plastique, au cours de quarante années, entre 1979 et 2019 : engins de pêche, bouées, vêtements, pneus mais aussi plastique à usage unique.