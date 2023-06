Comment la Bible et les Gréco-Romains ont inventé le vice... et justifié le patriarcat

Le terme 'débauche' revêt plusieurs sens. Elle se définit d'abord par le fait de s'écarter de son lieu de travail. Dans un second sens, plus moral, la débauche désigne le fait de s'adonner à des occupations socialement incorrectes, explique Christian-Georges Schwentzel. C'est un écart de conduite. "On peut dire que la débauche est véritablement une notion universelle, dans le sens où toutes les civilisations se sont toujours elles-mêmes définies par rapport à un certain nombre de normes et d'interdits. La débauche, c'est le revers de la médaille, en quelque sorte. Il n'y a pas de société sans vertus que l'on vante, ni sans vices que l'on condamne".

Le contenu de la débauche varie cependant d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre. L'adultère, la fornication, même l'inceste ne sont pas toujours définis de la même manière. Partant du support des textes, Bible et sources gréco-romaines, Christian-Georges Schwentzel réalise un inventaire des vices antiques et nous explique quelle fonction ont ces descriptions.