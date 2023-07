Comment la Belgique soutient son candidat à la présidence du GIEC, Jean-Pascal van Ypersele

Le candidat belge s’est ainsi déplacé dans le monde entier pour faire valoir sa candidature. Il a également un site internet dédié à sa campagne. La page d’accueil y présente ses ambitions : "porter le Giec en tant que voix mondiale du climat ; connecter une science solide et les décideurs politiques du monde, et offrir un Giec plus inclusif, dynamique et pertinent."

Cependant, malgré cette ambition d’inclusion et ses 40 ans d’expérience en climatologie et en diplomatie, Jean-Pascal van Ypersele est un homme et jamais une femme n’a dirigé le Giec. Parmi les quatre candidats pour succéder à l’actuel président, le Sud-Coréen Hoesung Lee, deux scientifiques féminines issues, l’une du Brésil et l’autre d’Afrique du Sud, se présentent à l’élection.

Il s’agit de Thelma Krug, ancienne chercheuse à l’Institut national de recherche spatiale au Brésil et déjà coprésidente du Giec, et de la sud-africaine Debra Roberts, biogéographie spécialisée dans les questions d’urbanisation et actuelle coprésidente du groupe de travail du Giec qui évalue les effets du changement climatique sur les sociétés et les écosystèmes.