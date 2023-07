Comment la Belgique évite les incidents quand il y a trop d’électricité sur le réseau ? (2/5)

D’où la nécessité d’investir dans un renforcement du réseau. "Il faut donc travailler sur les deux champs : les aspects physiques ET la flexibilité en adaptant la consommation en fonction de ce qui est disponible : consommer plus quand il y a de l’abondance et moins quand il y a trop peu."

Ainsi, le gestionnaire du réseau de transport estime que "si la Belgique exploite pleinement la flexibilité industrielle et résidentielle et réalise les investissements réseau planifiés, les besoins de capacité en 2034 diminueront de 3000 MW par rapport à une situation où ces démarches clés seraient retardées."

Même discours chez Ores, gestionnaire de 75% du réseau de distribution en Wallonie : il va falloir travailler sur la façon de consommer mais il faut également investir dans le renforcement du réseau.

Ces solutions peuvent n’être que provisoires

"À court terme, selon la situation rencontrée, nous pouvons intervenir techniquement au niveau de la cabine de distribution du quartier pour accepter davantage de tension localement. Nous pouvons aussi rééquilibrer les phases du réseau sur lesquelles les différents 'prosumers' injectent, répond Jean-Michel Brebant, porte-parole d’Ores. Mais compte tenu du développement très rapide du photovoltaïque résidentiel (PVR) ces derniers mois, ces solutions peuvent n’être que provisoires – et parfois, elles ont déjà été mises en œuvre localement."

Voilà pourquoi Ores prévoit un programme de mise à niveau du réseau de distribution sur les dix prochaines années. Le gestionnaire compte investir quatre milliards d’euros sur dix ans pour répondre au défi, soit un milliard de plus que ce qui était projeté avant l’explosion des panneaux photovoltaïques.

Demander de la patience à certains prosumers

L’un des objectifs de ce plan consiste à renforcer de manière ciblée et locale la capacité du réseau pour éviter les congestions. "Les modifications du réseau se feront de manière ciblée et pragmatique pour une évolution progressive vers un réseau en 400 V dans les zones encore en 230V ", explique le porte-parole qui détaille : "Ciblée car le plan est orienté vers les secteurs statistiques critiques (là où la progression actuelle et future des panneaux photovoltaïques et véhicules électriques est la plus importante et la plus probable pour les années à venir). Pragmatique car progressif :

Si le réseau a plus de 50 ans, alors on remplace le réseau et on le convertit 400 V là où c’est techniquement possible en adaptant de la tension dans les cabines de distribution.

Si le réseau a entre 25 et 50 ans, on applique une couverture en câbles 400 V

Si réseau a moins de 25 ans : on convertit le réseau sans nouvelle pose de câbles.

Cela va certes demander de la patience à certains 'prosumers', vu l’explosion récente et imprévisible du photovoltaïque résidentiel liée notamment à la hausse des prix de l’énergie consécutive à la guerre en Ukraine, mais ORES entend faire les choses avec méthode et rigueur."

Des travaux qui risquent également de faire augmenter une partie de la facture : celle du coût de transport, de distribution de l’électricité. Car si à certains moments l’électron peut être moins cher voire à des prix négatifs grâce au renouvelable, il faut encore payer pour le déplacer.