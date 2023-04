Comment la Belge Fatou Samba est devenue la seule star noire de la K-pop ?

Un groupe marketé pour l’international

L’industrie de la K-pop est très particulière. Les groupes sont formés à l’issue de castings. Les élus deviennent des "stagiaires". Ils n’ont pas nécessairement d’expérience dans le chant ou la danse. Les stagiaires entrent alors dans un programme d’entrainement intensif.

Six mois de travail sont parfois nécessaires pour maîtriser une chorégraphie à la perfection. Des répétions sans relâche et, surtout, sans certitude de rejoindre un groupe à la fin. "C’était très dur", confie Fatou, "physiquement et mentalement." D’autant qu’à cette époque, éclate l’épidémie de Covid-19. La Corée du Sud applique des mesures sanitaires très strictes. Pour Fatou, l’éloignement de sa famille devient encore plus difficile à supporter.

Blackswan sort un premier single à l’automne 2020 sur le label D.R. Music. C’est un succès. Sur YouTube, le clip de "Tonight" accumule des millions de vues. Un an plus tard, sort l’album "Close to Me". Le groupe enchaîne les prestations télévisées. Mais la pandémie empêche Blackswan de monter sur scène. Faute de salles ouvertes en Corée, c’est en Belgique que le groupe donnera son premier concert.

Dans le paysage coréen, Blackswan est un girls band atypique. Les filles viennent toutes de différents pays étrangers. Shreya Lenka, alias Syria, est indienne. Gabi a grandi dans une famille allemande au Brésil. Comme Leila, brésilienne, dont le père est japonais (cet hiver, Leila a décidé de faire "un break"). Dernière arrivée dans la team, l’Américaine, NVee, de son vrai nom Florence Alena Smith.