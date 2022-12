Comment l’utilisation de WhatsApp et des autres messageries cryptées a changé les négociations politiques

Alors qu’est-ce que cette multiplication des tables de négociation change concrètement ?

Il reste assez difficile de sortir des constats intuitifs parce que le phénomène est encore assez peu étudié. Mais, un institut d’études britannique a travaillé là-dessus récemment, en se basant sur les pratiques du gouvernement britannique.

Ce rapport évoque une vraie révolution dans les usages politiques : "Exactement comme Twitter a changé la relation entre les politiciens, le public et la presse, WhatsApp est en train de changer la manière dont les politiciens débattent, prennent des décisions et construisent (ou démontent) les relations qu’ils ont entre eux".

Trois modifications se dégagent dans cette prise de décisions gouvernementales.

D’abord, tout est plus rapide. Le rythme de la négociation politique a accéléré. Ce qui veut dire que les compétences pour 'remporter' une négociation ne sont plus forcément les mêmes qu’auparavant. Une accélération du rythme qui engendre le risque de prendre des décisions incomplètes, sur base de messages pas suffisamment précis. En revanche, cela fait rentrer plus de monde dans la négociation, donc, on peut espérer, élever le niveau d’expertise.

L’autre grand point concerne le statut de ces discussions. Elles sont informelles et donc, ne sont pas consignées… Cela pose donc question au niveau de la transparence politique.

Enfin, ce genre de discussions entraîne aussi des questions de sécurité. Discuter sur WhatsApp ou Telegram, c’est, d’une part déléguer un espace public sensible au sein de la démocratie, à des entreprises privées. Et puis, toutes les garanties en termes de sécurité ne sont pas forcément rassemblées. C’est ce qu’explique Nicolas Baygert, spécialiste de la communication politique, chargé de cours à l’IHECS et enseignant à Sciences Po Paris : "Whatsapp on sait qu’il existe des failles. On n’est pas non plus dans une situation de négociations fermées, contrôlées. On a donc parfois envie, par facilité, de passer par ce canal de communication pour faire avancer les choses plus rapidement. On fait l’économie de certains intermédiaires pour aboutir à une décision, or, il ne faut pas oublier ce qu’on utilise comme outil, qui est un peu moins 'safe' que la négociation".

Et en plus des questions de sécurité technique, ces conversations WhatsApp augmentent le risque de fuites, par le biais des captures d’écran.