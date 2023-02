Comment l'urine pourrait être une solution pour une agriculture plus verte ?

La filière de la viande n'est pas la plus grande consommatrice d'énergie au sein de l'industrie agroalimentaire. Générant 453.778 tonnes d'équivalent pétrole par an, son bilan carbone est largement dépassé par les usines de produits laitiers, qui produisent à elles seules 942.497 tonnes d'équivalent pétrole par an, révélait une infographie du magazine professionnel Réussir, qui s'appuyait sur des données de l'année 2019.