Comment l’UCLouvain soutient les étudiants en difficulté financière

A l’UCLouvain, le service d’aide aux étudiants soutient financièrement 1 étudiant sur 5. La première difficulté à laquelle certains jeunes sont confrontés, c’est le paiement du minerval. La Fédération Wallonie – Bruxelles délivre des bourses mais elles ne sont toujours pas toujours accessibles dès la rentrée. L’une des premières aides, ce sont donc des avances sur les allocations d’études ou des réductions des frais d’inscription. Mais le soutien va bien au-delà, dans la durée et dans les modalités. Iman Chaabane est assistante sociale : "J’ai l’habitude d’illustrer cela par un panier dans lequel on va mettre tout ce qui est relatif aux frais d’études ; donc les droits d’inscription, les syllabi, le logement, les frais de déplacement, l’alimentation, la vie sociale et culturelle, les frais de mémoire, ceux liés aux stages etc.".

Le dispositif est donc vaste mais deux postes sont particulièrement sensibles : le logement et l’acquisition d’un ordinateur. L’université dispose de kots qu’elle attribue en priorité à des prix attractifs à des étudiants en difficulté financière, et dont les charges ne seront d’ailleurs pas augmentées cette année. Une participation au loyer peut également être obtenue pour des étudiants qui vivent dans des logements privés.