Comment l’UCLouvain aurait tenté de dissimuler des comportements sexistes

Notre premier témoin souhaite rester anonyme. En 2014, à 26 ans, cette jeune femme est étudiante dans une école d’agrégation de l’Université Catholique de Louvain. Aujourd’hui, elle a décidé de nous relater les comportements punissables d’un professeur dont elle a été victime.

Il a mis sa main dans le bas de mon dos et a commencé à me caresser.

Les faits se déroulent à la rentrée de septembre, lors d’une évaluation individuelle. "Quand je suis rentrée dans cette pièce, lui, arrive. Je le regarde. Là il vient, et en fait, il met sa main et commence vraiment à me toucher dans le bas du dos, à me caresser, on va dire ça comme ça. Moi je suis extrêmement surprise, j’ai franchement eu un peu peur. En fait, je ne m’y attendais pas, je suis restée très statique. J’étais tellement choquée que je n’ai pas réagi", détaille la jeune femme qui se rend très vite compte qu’elle n’est pas la seule du groupe à subir de tels actes.

Avec une condisciple, elles décident alors d’en parler à un professeur et au doyen de la faculté. Voici ce qui se passe : "Le séminaire venait de commencer, c’est au premier séminaire qu’il a fait ça. Donc nous avions encore un cours. Alors, l’idée a été : "Allez-y quand même, faites profil bas le temps qu’on trouve une solution."

L’université, dans un premier temps, ne semble pas prendre la mesure. Mais notre témoin et une autre étudiante déposent plainte, plainte que nous avons pu consulter.