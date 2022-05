Comment l'intelligence artificielle peut vous aider à passer un entretien d'embauche ?

Les recruteurs se servent depuis quelque temps de l'intelligence artificielle pour trouver les meilleurs profils, notamment dans le tri automatique des CV. Interview Warmup se destine, une fois n'est pas coutume, aux candidats. On le sait, pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut arriver préparé à un entretien d'embauche, surtout que l'appréhension et le stress peuvent conduire à dériver du fil de l'entretien ou de répondre à côté. Avec son outil, Google propose justement de s'entrainer à répondre à des questions classiques ou plus spécifiques avec l'aide d'une IA.

L'outil est très simple d'utilisation, il suffit de se rendre sur le site de l'application et de choisir une thématique pour s'entraîner. Pour l'instant il n'existe que 6 thématiques, plutôt tournées vers le digital (analyse de données, e-commerce, support informatique, UX Design...), et il est possible de répondre uniquement en anglais.

Une fois ce choix effectué, l'intelligence artificielle va sélectionner 5 questions établies par des experts du domaine.

Il suffit d'y répondre à voix haute en utilisant la technologie de reconnaissance vocale pour retranscrire les propos (il est possible de modifier directement le texte lors d'une potentielle erreur de retranscription). Pour s'entraîner, réviser ou parfaire son discours, on peut retrouver à la fin de l'entretien des conseils fournis par l'outil.