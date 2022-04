Comment l’intelligence artificielle peut réveiller certains circuits neuronaux de personnes paralysées

Plus de 150 experts se sont réunis toute cette semaine à l’U-Namur pour partager leur connaissance sur l’Intelligence artificielle et plus précisément sur l’interaction homme machine. Une vingtaine de jeunes chercheurs en particulier ont eu l’occasion de présenter des prototypes de technologies avec intelligence artificielle qui pourront demain s’appliquer dans notre quotidien.

Gabriela Herrera, doctorante à l’université de Lorraine, a par exemple mis au point un prototype très utile pour des personnes qui ont perdu l’usage de leur membre supérieur suite à un accident cardiovasculaire. "C’est une application très ludique qui va motiver le patient à suivre sa thérapie."

Le patient au bras paralysé va imaginer des gestes comme presser une bouteille de ketchup par exemple. Cela va provoquer une activité électrique du cerveau enregistrée avec ce bonnet criblé de capteurs. L’intelligence artificielle la traduit et la transcrit en image.