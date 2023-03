Comment l’intelligence artificielle peut-elle nous tromper ?

Internet regorge de vidéos et d’images trompeuses. Comment repérer le vrai du faux ?

Donald Trump arrêté violemment par la police ou en prison, Emmanuel Macron qui participe à une manif ou encore le Pape avec une sainte doudoune super stylée. Toutes ces images ont été générées par l’intelligence artificielle Midjourney sur base d’une simple demande d’utilisateur.

De nombreuses vidéos recourent également à la technique du deepfake en remplaçant le visage d’une personne par celui d’une autre. Comme les vidéos de Tom Cruise qui ont circulé il y a quelques mois sur TikTok.

Plus que jamais, la vigilance s’impose sur les réseaux sociaux. D’autant qu’avec l’amélioration des versions, il est de plus en plus difficile de repérer le vrai du faux.

En cas de doute et pour ne pas tomber dans le panneau, il faut toujours identifier la source d'une publication.