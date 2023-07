Comment l’immobilier va vous empêcher de divorcer !

La durée moyenne réelle d’un crédit hypothécaire est de 7 ans. À cause de quoi ? Principalement le divorce !

Les ventes de voitures neuves ne sont pas au beau fixe, en tout cas pour les particuliers. Ces derniers ne s’y retrouvent plus dans toutes ces différentes motorisations. Comme, en plus, les réglementations fiscales changent, que le prix de ces voitures a méchamment augmenté ou que simplement l’accessibilité à certaines villes est devenue impossible pour certaines motorisations, les particuliers s’abstiennent d’acheter un véhicule neuf pour le moment.

Pour le logement, la question ne se pose pas : tout le monde a envie de devenir propriétaire surtout les plus jeunes d’entre eux, sauf que les derniers chiffres dévoilés par mes confrères du quotidien économique belge L’Echo risquent aussi de susciter une réticence à l’achat d’un bien immobilier. D’après les simulations réalisées par un consultant, il faut désormais deux fois plus de temps pour amortir un achat immobilier qu’il y a trois ans encore. Avec des taux d’intérêt fixes de 3,5%, si l’on y ajoute le prix d’achat, les frais annexes comme les droits d’enregistrement, les frais de notaire, les frais d’entretien et, bien entendu, les intérêts du crédit, il faut d’après cette simulation compter 6 ans à Bruxelles et 7 ans en Wallonie pour que le bien immobilier soit rentabilisé. En d’autres mots, il est plus rentable aujourd’hui d’être locataire durant les 6 ou 7 premières années d’une acquisition. Ce n’est qu’une fois ce délai dépassé que le statut de propriétaire redevient intéressant. Voilà pour le constat. Si vous êtes convaincu de la véracité de ces chiffres, mais que vous souhaitez malgré tout acheter un bien immobilier, alors vous n’avez plus le choix : vous ne pouvez plus divorcer de votre conjoint.