Comment l'IA va simplifier l'organisation d'un voyage.

Révolution technologique, l'usage de l'intelligence artificielle semble surtout faciliter la relation entre baroudeurs et acteurs professionnels du tourisme. Dans le cas de Kayak, l'autre plateforme de voyage qui a obtenu le feu vert de la part d'OpenAI pour expérimenter un plugin, il s'agit de comparer les vols et les moyens de transport pour atteindre une destination en fonction de nombreux critères, y compris les plus subtils comme le fait de voyager avec un animal de compagnie.