Comment l’homme et les animaux cohabitaient-ils dans les villes aux 17e et 18e siècles ?

Quelles ont été les interactions entre humains et animaux dans la ville aux 17e et 18e siècles ? De quelle manière les uns et les autres ont-ils cohabité ? Les uns n’ont-ils été que des dominants alors que les autres étaient voués à subir un triste sort ? A l’heure où le débat fait rage sur la place de l’humain dans la nature et sur son rapport à l’animal, nos ancêtres de l’Ancien Régime peuvent-ils nous éclairer ? Réponses dans Un jour dans l’Histoire avec William Riguelle, doctorant et assistant en Histoire à l’UCLouvain.

"Le contexte du 17e et 18e siècle est l’anthropocentrisme qui caractérise la société. Il puise ses racines dans la société chrétienne" explique d’emblée William Riguelle. "Il place l’Homme comme le maître incontesté du monde naturel, il est sur un piédestal, les animaux sont des êtres qui lui sont subordonnés. L’animal est une chose, un objet qui va pouvoir être utilisé selon le bon vouloir de l’homme. Des voix vont s’élever contre les mauvais traitements infligés aux animaux, mais dans les faits, les choses changent peu, et les animaux restent des êtres dénués de personnalité morale et dénuées de droits. Il est seulement stipulé que l’homme n’a pas le loisir de les maltraiter sans nécessité."