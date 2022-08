Comment l’histoire White Stripes s’est-elle terminée ?

Alors vous ne le saviez peut-être pas mais ça fait déjà un peu plus de 11 ans que le groupe s’est séparé.

Et on va voir aujourd’hui quel a été le ou les Last Time du groupe…

Tout d’abord Last Time album, le dernier album des White Stripes portait le nom de Icky Thump, c’était le 6e du groupe et il était sorti en janvier 2007…

Après la sortie de l’album, tout semble bien aller pour le groupe, l’album fonctionne bien et le groupe, ou le duo si vous préférez, embarque dans sa première tournée canadienne. Suit quelques dates aux Etats-Unis et puis, là, de façon plutôt surprenante à la suite d’un concert donné lors du dernier concert de cette série de quelques dates à Southaven, Meg White annonce que ce sera le dernier concert des White Stripes… Jack White l’interroge, "le dernier de la tournée tu veux dire ?" – "Non, le dernier tout court"…

Les concerts suivants sont donc annulés, la raison citée étant des problèmes d’anxiété chez Meg White…

Les années passent… Jack White s’attaque à différents projets musicaux et est ultra-actif. Il y a les Dead Weathers, les Raconteurs… Par contre du côté de Meg White c’est le silence radio.

De temps en temps on interroge Jack White sur la possibilité d’un nouvel album, d’une nouvelle tournée. Il donne quelques infos…

