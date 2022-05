Comment l'explosion des prix risque de favoriser les entreprises déjà en position dominante (et de fragiliser les autres)

Depuis que les prix ont commencé à augmenter, de nombreuses questions se posent du côté des entreprises : lesquelles vont être capables de répercuter la hausse des prix et donc de leurs coûts de production dans leur prix de vente ? En réalité, de nombreuses boites y parviennent. Dans la salve de résultats d'entreprises tombées cette semaine, il y a de nombreuses bonnes nouvelles. En tout cas pour les entreprises concernées, avec Solvay et AB InBev en tête.

Les exemples de chiffres d'affaires record sont nombreux et témoignent d'une chose : de grands acteurs économiques parviennent à répercuter la hausse généralisée des prix dans leur prix de vente. Qu'importe les prix des énergies qui explosent, qu'importe les matières premières plus rares, plus chères ou les salaires à la hausse, ces gros acteurs parviennent à imposer leurs prix à leurs clients professionnels des entreprises et au consommateur final.

Des bons chiffres d'affaires à relativiser

Il faut quand même relativiser en précisant que quand les prix augmentent, c'est normal d'avoir un chiffre d'affaires qui évolue lui aussi à la hausse. Cela ne veut pas forcément dire un bénéfice plantureux. AB InBev, par exemple, géant mondial de la bière, vient de réaliser des chiffres records avec + 11 % de chiffre d'affaires. Si au premier trimestre, le groupe a vendu plus de bières et plus cher, est-ce que ça signifie pour autant pour cette multinationale des bénéfices colossaux ? Non. Le groupe parvient tout juste à compenser la hausse généralisée des prix.