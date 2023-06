Comment l’Europe a découvert le groupe Allman Brothers Band

Aujourd’hui, on va s’intéresser au rock sudiste et un des groupes les plus représentatifs et les plus importants de ce mouvement, Allman Brothers Band.

Je vais aussi vous parler d’un album qui les a fait découvrir de ce côté-ci de l’Atlantique. C’est le double album enregistré au Fillmore East à New York les 12 et 13 mars 1961. Musicalement, le groupe était assez intéressant, puisque leur musique au départ était faite de jams avec une petite tendance jazz par-ci par-là et ils étaient tellement impressionnants sur scène avec deux batteurs qui avancent comme des locomotives, avec deux guitaristes, un organiste et un bassiste. Un groupe tellement cohérent qui, une fois sur scène, pouvait dérouler et débouler des morceaux pendant sept ou huit minutes en captivant l’attention des gens. On n’avait jamais vu ça et le rôle de chacun était très très bien défini.

Ce double disque a été produit par Tom Dowd, qui n’est vraiment pas un inconnu dans le milieu. Il est sorti quelques mois seulement avant la fermeture définitive du Fillmore East en juin 61. Et puis quelques mois aussi avant le tragique décès de Duane Allman, qui s’est tué à moto au mois d’octobre 61. Le formidable bassiste Barry Oakley est décédé un an plus tard, de la même façon, d’un accident de moto.

La photo de la pochette a été prise en Géorgie, à Macon, le long des studios, avec tous ces amplis et ces caisses, ce qui donne une ambiance absolument magnifique. Et lorsqu’on retourne le disque, et bien c’est la même photo mais avec tous les roadies. Parce que The Allman Brothers Band, c’était une grande famille et les roadies avaient une importance pour eux aussi…