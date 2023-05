Comment l’assassinat du juge Giovanni Falcone signa le début de la fin de la mafia Cosa Nostra

Vers 18 heures, le 23 mai 1992, les programmes de la Rai, la télévision publique italienne, basculent en édition spéciale. Comme beaucoup d’autres Italiens, Letizia Battaglia n’en revient pas. Cette photojournaliste de 57 ans, apprend qu’une explosion vient de se produire à 17h58 sur l’autoroute A29 vers Capaci, une petite commune dans la province de Palerme en Sicile.

Quelques minutes plus tard, de nouvelles informations s’ajoutent à la nouvelle : l’explosion était en fait une attaque prenant pour cible le juge anti-mafia Giovanni Falcone.

Pour Letizia, comme pour le reste de l’Italie, il ne fait nul doute que les commanditaires de cet attentat appartiennent à la mafia Cosa Nostra. Ce que Letizia ne sait pas encore, c’est que ce crime s’apprête à changer la face de l’Italie moderne…

Corruption, violence, règlements de compte, intimidation et omerta : L’Heure H raconte, à travers l’objectif de la photographe Letizia Battaglia, qui a documenté les crimes de la Cosa Nostra, l’histoire de la lutte anti-mafia. Cet attentat a provoqué une onde de choc qui a secoué l’Italie. Il est l’événement qui a amorcé un changement de paradigme : il a sonné le début de la fin d’une des plus grandes organisations criminelles du 20e siècle. Dans ce podcast, découvrez notamment comment Lettizia Battaglia a été la première témoin des crimes des Corleonesi et comment le juge Falcone est devenu l’ennemi numéro un de la Cosa Nostra et sa contribution au maxi-procès de Palerme.