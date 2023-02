Comment l’alimentation peut-elle jouer un rôle sur la sexualité ?

Le viagra fonctionne de façon puissante et rapide, et il est suffisant pour retrouver une bonne érection. Mais celui qui en use peut avoir du mal à s’en passer. Selon Ronan Moal, 90% des hommes qui le consultent n’ont pas besoin de ce produit miracle. Deux produits plus naturels peuvent donner les mêmes résultats : le maca et le tribulus terrestris.

Le maca, améliore la circulation du sang dans tout le corps et contient du guarana, un produit proche de la caféine qui va booster votre énergie. Le tribulus terrestris améliore la production de testostérone dont le taux diminue avec l’âge et le poids. C’est également un bon stimulant sexuel naturel qui améliore la libido des femmes et des hommes.