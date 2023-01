Comment Jenna Ortega a fait du "chopped bob" la coupe incontournable de l'hiver.

Et contrairement à un grand nombre d'inspirations beauté, il ne semble pas s'agir d'une tendance éphémère. Elle précéderait même le fameux cliché de Jenna Ortega. Dans son Beauty Trends Report, publié à la mi-décembre, la plateforme beauté LookFantastic* faisait déjà état de recherches en hausse de +550% pour les termes "chopped bob haircut".

Mais qu'est-ce que le "chopped bob" ? Au regard des photos postées par l'actrice mais aussi par son propre coiffeur David Stanwell, on peut affirmer que ce carré n'a rien de sophistiqué, ni de strict.

Il est plus grunge que jamais, sans perdre cette touche glam qui fait toute la différence.

Un carré ultra dégradé, un poil long, avec un max de volume qui semble tout droit inspiré des coupes shag et mulet qui ont fait l'unanimité les saisons dernières. Et cerise sur le gâteau, la coupe est non seulement facile à reproduire mais aussi très simple à entretenir. Autant de raisons de la hisser au rang d'incontournable de ce début d'année.

*Pour déterminer ces tendances beauté 2022, LookFantastic a utilisé des données internes et recherché quels produits, outils et célébrités ont influencé les tendances beauté de 2022. De l'analyse des recherches en ligne sur les ingrédients de soins de la peau à l'analyse de la demande pour certaines marques et certains produits, la plateforme a décrypté les statistiques et les chiffres et fait ressortir les tendances fortes de l'année.