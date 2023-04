Comment James Bond a relancé la production des Aston Martin

Le jeudi 15 août 2019, Sotheby’s, célèbre maison d’enchères Britannique, organise une vente exceptionnelle de véhicules historiques au Monterey Conference Center. Le public averti attend de nombreux lots qui sortent de l’ordinaire. Aucun cependant n’arrive à la cheville de l’une des voitures les plus célèbres de l’histoire du cinéma : une Aston Martin DB5, l’une des trois voitures du film Opération Tonnerre, équipée des gadgets, dans lequel Sean Connery joue le rôle de 007, le plus célèbre agent secret.

La qualité des voitures qui défilent devant les investisseurs et curieux en quête de sensations fortes est d’un niveau jamais atteint jusqu’alors. Les acheteurs potentiels viennent de pratiquement 50 pays à travers le monde. Un record. L’Aston Martin DB5 atteint aussi une enchère historique : elle part pour 6.385.000 dollars. Un exploit alors que la marque était en perte de vitesse à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Elle est rachetée par David Brown en 1947. Le nouveau propriétaire sort des modèles sur base de ses initiales et sauve Aston Martin. Auréolée d’une première victoire aux 24h du Mans en 1959, la marque ne s’arrête pas là. Pour mettre la gomme, Brown a une idée de génie pour la DB5, sortie en 1963 : faire appel au cinéma. Il pense à une franchise qui véhicule bien l’esprit de l’élégance et la force de la nation britannique : James Bond, dont les deux premiers volets ont déjà crevé l’écran.

L’Heure H retrace la longue route parcourue par les Aston Martin pour entrer dans la légende de l’automobile.