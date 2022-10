Comment Jamel Debbouze a-t-il accédé à la célébrité ?

Sa carrière cinématographique se dessine en parallèle de ses premières incursions en radio et TV. Zonzon et Le ciel, les oiseaux et… ta mère marquent ainsi ses tout premiers pas au cinéma. Ces films, bien que bons, restent assez confidentiels en termes d’audience.

Il ne faut cependant pas longtemps à Jamel pour percer dans des films à plus gros budgets et qui ont marqué les esprits. On parle bien sûr du Fabuleux destin d’Amélie Poulain, sorti en 2001, dans lequel il joue un rôle savoureux, bien que secondaire, et d’Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sorti l’année suivante, qui reste l’un des plus gros succès du box-office français. La particularité de ces deux films est qu’ils se sont tous les deux très bien exportés hors du territoire français.