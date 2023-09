"Comment j’ai retrouvé ma mère", le podcast documentaire qui questionne la construction de la maternité

Pendant plus d’un an, les réalisatrices ont rencontré des activistes, des expertes, des travailleuses du soin, des mères et des femmes qui ne souhaitent pas le devenir pour questionner la construction de la maternité et les violences qui touchent toutes les femmes, mère ou non. Entre la Belgique, le Québec et la France, Juliette Mogenet et Audrey Lise Mallet explore plusieurs dimensions de ces parcours.

Ce documentaire radiophonique évoque en 8 épisodes critiques et consolatoires la répartition genrée du travail, le rôle maternel, le plafond de verre, l’accès à l’espace publique, la santé, la construction familiale et la maternité. Les deux réalisatrices invoquent une transformation sociétale plus vaste et profonde et esquissent dans un ultime volet les pistes pour un monde plus juste et réjouissant.

À l’occasion de la sortie du premier épisode, une soirée de lancement est organisée le dimanche 1er octobre à 20 heures à La Tricoterie. L’occasion de rencontrer les réalisatrices et de profiter de bornes d’écoute afin de découvrir en avant-première des extraits du podcast.

Pour plus d’informations sur l’évènement.