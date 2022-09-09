Як встановити інтернет вдома? | Comment installer internet à la maison ?

Якщо ви більше не в приймаючій сім’ї, і вам, ймовірно, потрібен Wi-Fi вдома. Щоб отримати його, необхідно звернутися до інтернет-провайдера. У Бельгії їх кілька:

Proximus, Voo, Telenet, Scarlet, Tadaaam, Orange, Base…. Загалом у Бельгії є 9 операторів.

Щоразу у вас буде вибір підписки, з мобільною підпискою чи ні.

Щоб зробити замовлення, ви можете зайти безпосередньо в магазин або зробити замовлення онлайн. Або ви встановлюєте модем самостійно, або технік приїжджає до вас додому. Всю інформацію можна знайти тут:

https://callmepower.be/fr/telecom/providers

