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Ukraine - Україна

Як встановити інтернет вдома? | Comment installer internet à la maison ?

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Якщо ви більше не в приймаючій сім’ї, і вам, ймовірно, потрібен Wi-Fi вдома. Щоб отримати його, необхідно звернутися до інтернет-провайдера. У Бельгії їх кілька:

Proximus, Voo, Telenet, Scarlet, Tadaaam, Orange, Base…. Загалом у Бельгії є 9 операторів.

Щоразу у вас буде вибір підписки, з мобільною підпискою чи ні.

Щоб зробити замовлення, ви можете зайти безпосередньо в магазин або зробити замовлення онлайн. Або ви встановлюєте модем самостійно, або технік приїжджає до вас додому. Всю інформацію можна знайти тут:

https://callmepower.be/fr/telecom/providers
 

 

Comment installer internet à la maison ?

Si vous n’êtes pas (ou plus) dans une famille d’accueil et vous avez probablement besoin d’avoir le wifii chez vous. Pour l’obtenir,  il faut vous adressez à un fournisseur internet. Il y en a plusieurs en Belgique :

Proximus, Voo, Télénet, Scarlet, Tadaaam , Orange, Base …. Au total, il y a 9 fournisseurs en Belgique

Vous aurez à chaque fois le choix de l’abonnement, avec abonnement gsm ou pas.

Pour commander, vous pouvez vous rendre directement dans une boutique ou commander online. Soit vous installer le modem seul, soit un technicien vient chez vous. Toutes les infos se trouvent ici :

https://callmepower.be/fr/telecom/fournisseurs

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