Comment inclure les femmes dans la langue française : un nouveau dictionnaire de synonymes inclusifs

"Ce que je veux, c’est lever les freins à l’utilisation de l’écriture inclusive", souligne Sophie Hennuy. "Je suis traductrice, je joue avec les mots toute la journée, c’est ma manière de faire du féminisme. Dans la traduction aussi, comme ailleurs dans la société, le débat sur l’écriture inclusive va bon train. Notre questionnement porte surtout sur le fait de respecter le texte de base : s’il n’est pas écrit en inclusif, peut-on le modifier ? Je constate aussi que ces discussions dépendent des cultures. Je traduis les langues scandinaves et germaniques. Pour les langues scandinaves, ma clientèle est très ouverte à l’utilisation de l’écriture inclusive. C’est très différent en Allemagne, en Belgique ou en France. Il faut dire que toutes les langues ne marquent pas autant le genre que le français. En néerlandais par exemple, il est beaucoup plus simple de rendre un texte inclusif. En Suisse, l’écriture inclusive est également bien acceptée, parce que c’est désormais une obligation légale", analyse-t-elle.

L’accès à Inclupédie est payant : l’abonnement est de 50 euros par an pour les personnes privées et de 100 euros pour les entreprises ou les administrations. "Je vais bientôt devoir augmenter le prix de ces abonnements : à 60 euros et 120 euros. Je sais bien que cela limite l’accessibilité à un plus large public, tout le monde ne pourra pas se le permettre, mais il y a des frais pour faire tourner ce projet que je ne peux pas prendre en charge toute seule. Je le rendrai peut-être gratuit un jour, si je rentre dans mes frais et si je reçois du soutien via des fonds publics par exemple", explique-t-elle.