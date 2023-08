Comment IKEA vous pousse-t-il à l’achat ?

L’idée serait de faire perdre aux clients toute notion du temps avec comme objectif : les pousser à rester concentrés sur leurs achats. Sébastien Gahide, responsable agencement chez IKEA dément cette volonté : "Le temps, ce n’est absolument pas quelque chose que l’on veut essayer de cacher d’une manière ou d’une autre et pour ce qui est de la luminosité, bien sûr l’assortiment chez Ikea est très très large, et donc on n’a pas l’occasion, on n’a pas énormément d’opportunités de mettre des fenêtres."