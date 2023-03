Comment Helsingborg, ville côtière suédoise, est devenue le paradis des cyclistes.

La cité suédoise de Helsingborg vient de rejoindre Cities & Regions for Cyclists, un réseau qui regroupe une quarantaine de villes et de régions, principalement en Europe, travaillant activement à la promotion du vélo comme mode de transport et de loisirs.

L'occasion de faire le point sur cette ville qui se place aujourd'hui en exemple dans la promotion du vélo au quotidien.