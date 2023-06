Comment harmoniser les règlements communaux sur les camps scouts ?

Pour tenter d’harmoniser ces différents règlements, les services du gouverneur de la province de Luxembourg, en concertation avec de nombreux bourgmestres, zone de polices, mouvements de jeunesse ont transmis un canevas type de règlement communal. Le gouverneur, Olivier Schmitz espère qu’un maximum de communes adopteront ce texte une certaine uniformisation des pratiques au niveau provincial.

Chaque commune est libre d’adopter ou non cette proposition et de la modifier. Par exemple, la commune de Léglise compte l’appliquer telle quelle. La commune de Chiny ne votera pas ce texte puisqu’elle a adopté une mouture plus restrictive.