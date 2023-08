Comment harmoniser la vie avec les animaux lors des rénovations de nos maisons ?

À l'heure où nous isolons de mieux en mieux nos maisons, il existe de nombreux trucs et astuces pour prévoir des abris et des espaces pour les animaux qui nous entourent dont les chauves souris. Une manière de permettre à ces animaux de s'y poser en sécurité et pourquoi pas y hiberner.

À Libramont, une ancienne maison a dû être restaurée et sa toiture isolée. Les propriétaires ont pris un soin tout particulier à protéger de petits animaux communs comme les chauves-souris pipistrelles qui squattaient les lieux. Au-delà de l’aménagement de la toiture et du grenier, ils ont aussi décidé de laisser quelques interstices dans les murs au-dessus des fenêtres équipées de double-vitrage, pour offrir à ces petits animaux nocturnes, un gite pour de leur hibernation. Avantage : ça ne gèle pas l’hiver. Et en été, c’est un lieu obscur, tranquille et chaud comme un grenier.

Isoler son habitation est un enjeu majeur dans la lutte contre les dérèglements climatique et la crise énergétique, mais il ne doit pas empêcher de protéger la biodiversité ou la survie des espèces qui partagent nos lieux de vie.

Les pratiques évoluent dans ce domaine. Aujourd'hui, certains architectes n'hésitent plus à faire appel à des experts pour intégrer la protection des espèces, dans l'élaboration de leurs chantiers de rénovations ou de construction.

La Nuit européenne des chauves-souris aura lieu le 26 août 2023. Natagora proposera des balades nocturnes dans toute la Belgique afin de découvrir la vie méconnues de ces animaux.